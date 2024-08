MERCATO Atalanta, visite per Bellanova: al Torino 20 milioni più bonus Il terzino della Nazionale torna in nerazzurro a 4 anni dalla prima, fugace, esperienza.

Visite mediche per l'ultimo colpo dell'Atalanta, Raoul Bellanova: il terzino della Nazionale lascia il Torino per 25 milioni, bonus compresi, e torna in nerazzurro a 4 anni dalla prima, fugace esperienza, nella quale entrò in campo in una sola occasione.

