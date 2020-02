CHAMPIONS LEAGUE Atalanta vola in Champions: 4-1 al Valencia

Atalanta vola in Champions: 4-1 al Valencia.

I 44mila tifosi dell'Atalanta non ci credono ancora: il Valencia decimato è umiliato a San Siro (4-1) con la doppietta di Hateboer e i sigilli di Ilicic e Freuler - il gol della bandiera di Cheryshev lascia accesa la speranza di rimonta - e i quarti di finale di Champions appaiono lì, in bella vista. La squadra è solo a metà dell'opera ma al Mestalla il prossimo 10 marzo, come chiesto da Gasperini alla vigilia, l'Atalanta avrà due risultati pieni a disposizione e addirittura tre gol di scarto in caso di sconfitta.



I più letti della settimana: