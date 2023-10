EURO 2024 Attentato a Bruxelles, rinviata Belgio - Svezia La partita è stata prima sospesa e poi successivamente rinviata per motivi di sicurezza.

Attentato a Bruxelles, rinviata Belgio - Svezia.

A seguito del grave attentato avvenuto a Bruxelles che ha portato al decesso di due tifosi svedesi, la partita Belgio - Svezia è stata sospesa sul risultato di 1-1. La nazionale scandinava appresa la notizia ha deciso di non scendere in campo per proseguire la partita. La UEFA ha poi comunicato il rinvio per motivi di sicurezza: “A seguito di un sospetto attacco terroristico a Bruxelles questa sera, è stato deciso, dopo aver consultato le due squadre e le autorità di polizia locali, che la partita di qualificazione europea tra Belgio e Svezia è stata rinviata. Ulteriori comunicazioni seguiranno a tempo debito”.

