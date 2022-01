SERIE C MERCATO Attivissimo il Cesena. Ferma l'Imolese, tre giocatori in prova alla Vis. Murano obiettivo Pescara Torna Cpiace con una puntata speciale di Calcio Mercato ospiti il DS del Modena Davide Vaira e l'Avvoccato Agente Lara Palmegiani

Il matrimonio Cesena – Pittarello sembra celebrarsi. A Cesena mantengono ancora un pizzico di riserbo visto che la trattativa era già chiusa anche un anno fa poi saltò improvvisamente. Fino a che la firma sul contratto non sarà posta non verrà data alcuna ufficialità. Filippo Pittarello 25 anni attaccante della Virtus Verona vestirà dunque bianconero dopo una lunga attesa. 18 presenze e 6 gol per lui nel Girone A, si parla di un contratto biennale con opzione per il successivo per una cifra complessiva – riporta il Corriere Romagna- che varia dai 120 a 150 mila, lo scarto dei 30 mila è dovuto ai bonus. Gli obiettivi del Cesena sono chiari da tempo.

L'altra priorità è il rientro a casa del cesenate terzino del Sud Tirol Alessandro Fabbri. Fabbri, che ha vestito anche la maglia del Tre Fiori nel lontano 2009, dovrà scegliere se accettare il prolungamento del contratto proposto dal Sud Tirol, o le lusinghe del Cesena. Non si sblocca, fino a che non verrà ceduto l'attaccante Francesco Stanco, il mercato dell'Imolese. Riuscire a liberarsi dell'attaccante è la priorità, da quel momento può partire la campagna di rinforzo della società rossoblu.

La Vis Pesaro guarda al futuro, il tecnico Marco Banchini in questi giorni sta valutando tre calciatori arriva in prova. Come il difensore ex Rimini Nicolò Canalicchio, il centrocampista marocchino ma di nazionalità olandese Rachid H'Maidat e l'attaccante argentino Ilan Rappoport. Il centrocampista Carlo De Risio il primo acquisto di gennaio del Pescara. Il mediano di Vasto, 30 anni, lascia il Bari per passare in prestito al Delfino fino a giugno. Per il Direttore Sportivo Luca Matteassi l'obiettivo molto ambizioso si chiama Jacopo Murano, 13 presenze ed un gol fino ad ora in B con il Perugia.

Ha rescisso il suo contratto con il Pescara il centrocampista Mirko Valdifiori. A 35 anni il figlio dell'allenatore Nevio non nasconde di voler chiudere la carriera a Cesena. La capolista Modena blinda la porta, la società canarina da inizio mercato era alla ricerca di un portiere da affiancare Gagno e Narciso, profilo individuato in Andrea Spurio ultima stagione in Puglia con il Bisceglie. Operazione ormai ai dettagli.

Domani torna Cpiace con una puntata speciale di Calcio Mercato. Ospiti il Direttore Sportivo del Modena Davide Vaira e l'Avvocato Agente Lara Palmegiani. Appuntamento alle ore 21 su San Marino RTV.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: