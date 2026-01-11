Augustin: "Dobbiamo imparare ad essere più cinici". Di Renzo: "Averla pareggiata prima dell'intervallo è stato molto importante"

Ale Augustin, difensore San Marino: ”Penso che abbiamo fatto un gran primo tempo, sicuramente abbiamo sbagliato noi perché abbiamo avuto 4-5 occasioni di gol. Il rigore lo voglio rivedere, perché per me non è lo è mai nella vita. Quello è stato l'episodio chiave perché poi per cercare il pareggio ci siamo aperti e loro ci hanno punito. Devo dire che contro le squadre che ci stanno avanti abbiamo sempre fatto grandi partite ma non riuscivamo mai a fare risultato".

Luca Di Renzo, attaccante L'Aquila: “Il San Marino l'ha preparata sulle ripartenze, lasciavano a noi il pallino del gioco, e sono stati bravi in contropiede, hanno giocatori veloci e sono pericolosi, e sono passati in vantaggio. Noi abbiamo un po' accusato il colpo, però siamo stati bravi a ribaltarla e a fare il pareggio nel finale di primo tempo con il capitano. Quello è stato l'episodio decisimo e importantissimo, perché se fossimo rientrati nell'intervallo sotto sarebbe stata più dura. Poi l'episodio del rigore secondo me ha deciso la partita”.







