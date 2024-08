Avanti Albinoleffe, Atalanta U23, Trapani e Crotone.

Sfida avvincente tra Albinoleffe e Sestri Levante, con i padroni di casa a imporsi 3-2. Vantaggio della squadra di Giovanni Lopez dopo 8 minuti, sul tiro di Agostinelli, la palla finisce a Munari che si coordina e al volo trova l'1-0. Passa un minuto e l'Albinoleffe raddoppia con Zoma, che sfrutta il rilancio del portiere e la successiva sponda per presentarsi davanti ad Ancoura e firmare il bis. Il Sestri non ci sta e poco dopo accorcia le distanze. Sul cross di Podda la deviazione di Parravicini dimezza lo svantaggio. Prima dell'intervallo c'è tempo per il pari del Sestri. Oreto di testa su angolo dalla destra per la nuova parità. Nella ripresa la vince l'Albinoleffe con il 3-2 di Capelli in pieno recupero.

L'Atalanta under 23 ha ragione della Spal per 2-1. La partita si sblocca nella ripresa. Passano due minuti quando Vavassori firma il vantaggio con un rasoterra sul palo destro. Al 52' la Spal reagisce e ritrova la parità con Karlsson che riceve da centro area una palla che trasforma in rete. Il gol che vale la vittoria l'Atalanta under 23 lo trova al 92' con Tornaghi che di testa batte Melgrati.

Il senegalese Kanoute decide la sfida contro la Cavese. Il Trapani passa il turno con un successo di misura. Nel recupero del secondo tempo espulso Gelli.

Di misura anche la vittoria del Crotone contro il Messina. Partita che si sblocca al 59'. Marco Tumminello realizza il gol della vittoria con una conclusione da dentro il cerchio di metà campo. L'attaccante, classe 1998, approfitta della posizione avanzata di Curtosi e lo sorprende con un pallonetto che vale il passaggio del turno.