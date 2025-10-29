TV LIVE ·
Avanti in Coppa anche Ternana, Union Brescia e Crotone

di Roberto Chiesa
29 ott 2025

Nella sfida interna al girone B è la Ternana a passare e metter fine all'avventura del Campobasso. Subito rossoverdi pericolosi con la deviazione sottomisura di McJannet  e poi arriva il gol partita. Orellana manda Pettinari, doppio passo e destro fucilato sul primo palo. Ripresa, Campobasso continua a subire e la Ternana a non chiudere. Assolo di Leonardi che manda tutti al bar, ma decide di non passare la palla e quando calcia sbatte su Rizzo. Leonardi protagonista anche quando ruba palla, ma la vince ancora Rizzo efficace anche sul secondo tentativo di McJannet. Il Campobasso è essenzialmente questa cosa di Ravaglioli fermata da Vitali. L'Union Brescia domina e batte il Carpi a domicilio, per Cassani e Diana ampio ricorso al turn over. Ospiti vicino al vantaggio con Cazzadori, minuto 26, che incrocia sul palo interno e non è fortunato sulla carambola. Ma tanta pressione porta al vantaggio bresciano, la firma è quella del baby Valente che pure va sul palo e poi però anche dentro. Solo il portiere Scacchetti in gran serata tiene il Carpi vivo fino alla fine a cerca di un episodio che invece non ci sarà e dunque l'Union Brescia a passar il turno. Allo Scida partita bloccata e con pochi spunti tra Crotone e Foggia. La portano a casa i silani, Sandri lancia Piovanello, Buttaro prima lo disturba e poi lo stende. Dal dischetto Gomez decide partita e qualificazione. E quando il Foggia prova orgogliosamente a riemergere, il Crotone trova nel portiere Sala un baluardo insuperabile, sia su Garofalo, sia soprattutto su Fossati che da terra si inventa una palla avvelenata detonata dal portiere con un balzo. 




