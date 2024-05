Avanti Triestina e Atalanta Under 23

Triestina - Giana

Il fattore campo e la miglior classifica si confermano elementi determinanti in questi playoff di Serie C. Partita intensa quella tra Triestina e Giana Erminio, che come vedremo riserverà sorprese e brividi nel finale. È di Minesso la miglior occasione del primo tempo, il suo colpo di testa sulla sponda di Vertainen, in precario equilibrio finisce alto. L'Alabarda non si risparmia e nonostante il doppio risultato a favore, spinge. Germano da fuori, sfera che sibila vicino al palo difeso da Zecchi. Maguette Fall senza ombra di dubbio uno dei migliori talenti di tutta la C, colpo di testa alto. Franzoni, dopo batti e ribatti, la mette in porta, ma l'arbitro ha fischiato prima per il precedente fuorigioco di Minotti. La Giana deve attendere il minuto 82 per sbloccarla, valutazione lunga quella del VAR non tanto per il fallo su Mbarick Fall, ma quanto per la posizione di Maguette Fall che viene dopo qualche minuto giudicata regolare. Lo stesso Maguette Fall realizza. E a questo punto è la Giana ad essere qualificata. La gioia dura poco più di tre minuti. Sull'angolo di Vallocchia stacca Malomo, un po' troppo solo, e Trieste si riprende la qualificazione. Al 95º accade di tutto nell'aria dell'Alabarda, dopo un centinaio di rimpalli, l'ultimo tocco è di Perna, la sfera tocca il palo e con molta probabilità la sfera entra, ma il gol non viene convalidato ed è una beffa per la Giana. Allo stadio Nereo Rocco di Trieste, Triestina – Giana Erminio 1-1.



L'Atalanta Under 23 comincia prendendo d'assedio la porta del Legnago Salus e poco dopo il quarto d'ora la sblocca Cissè, ma grande idea di Panada per Gyabusa che gira verso la porta dove Cissè anticipa tutti e deposita in rete. Svidercosh, frustata di testa e palo pieno, l'Atalanta è fortunata nell'occasione. Ancora l'imprendibile Cissè classe 2003, vola letteralmente sceglie bene il tempo dell'uscita Fortin. Berto, paga caro l'intervento su Van Ransbeeck. Rigore trasformato da Svidercosh. Jimenez sinistro a giro, ci arriva Fortin. Nel finale rischia la squadra di Modesto quando viene espulso Comi appena entrato per fallo su Mbakogu. Ma poi il VAR richiama l'arbitro che torna sulla sua posizione perché il difensore ha colpito netto il pallone. Allo stadio Comunale di Caravaggio, Atalanta Under 23- Legnago Salus 1-1, Passano i bergamaschi eliminati i veneti.