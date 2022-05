Avanzano anche Juventus U23, Monopoli e Foggia

La Juventus Under 23 va avanti, ma quanta fatica. Solo pari col Piacenza al Moccagatta di Alessandria. Gli emiliani dopo un tempo in equilibrio provano a forzare a vanno vicinissimi a vincerla. Minuto 54 Dubickas murato, la palla arriva a Rabbi che a botta sicura pizzica la traversa. Al 90' l'altra grande occasione per ribaltare il verdetto del campionato. Il missile di Rossi si stampa sulla traversa, 0-0 e la piccola Juve è salva. Avanti anche il Monopoli che rimonta il Picerno e soffre non poco per portare a casa l'1-1 che serve. In apertura Bizzotto salva alla disperata su Reginaldo. Sempre Bizzotto di piede respinge Gerardi nel contesto di un primo tempo tutto a favore del Picerno. Ripresa, punizione con palla a De Cristofaro che si gira con il destro e porta gli ospiti avanti. Il Monopoli rimedia subito. Dall'angolo Mercadante assiste Borrelli: 1-1. F

inale complicato per la squadra di Colombo. Gerardi di testa si ferma sull'esterno rete. E al 90' Loria in volo mette la firma sull'1-1 e relativo passaggio del turno del Monopoli. Un tempo tutto della Torres allo Zaccheria. Il Foggia soffre, esce e vince nella ripresa. Avvio con palo ospite e gli 8.000 tifosi accorsi a Zemanlandia trattengono il fiato. Poi ci pensa Dalmasso, il portiere dei satanelli è attivo su Longo prima, poi addirittura superlativo su Tascone. La Turris ancora ad un passo dal vantaggio sul finire di tempo: Leonetti fermato dal palo a tu per tu col portiere. Ripresa, i campani hanno ormai speso tutto e il Foggia ne approfitta. Un fuorigioco ferma Di Pasquale poi la squadra di Zeman passa con Curcio che la mette bene per Di Grazia. Curcio raddoppia nel finale fiondandosi sulla respinta corta di Perina. Festa allo Zaccheria, Foggia avanti.