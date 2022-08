Avanzano Colombia, Messico, Brasile e Spagna

Bastava il pari alla Colombia per passare il turno e pari è stato. Con brivido iniziale perchè la Nuova Zelanda la sblocca dopo appena 3 minuti con il destro a giro di Clegg. Al 9 però le cose vanno già a posto grazie al destro dal limite di Caicedo. Colombia che sul finire di primo tempo resta in 10 per l'intervento del Var che porta all'espulsione di Minota. Nonostante l'inferiorità numerica cafeteros addirittura in vantaggio con un contropiede finalizzato ancora da Caicedo per la doppietta personale. Il tiro cross di Lancaster sorprende il portiere colombiano e fissa il finale sul 2-2. Colombia avanti, Nuova Zelanda a casa. Nel gruppo B festa grande per il Messico che a sorpresa batte ed elimina la Germania. Decide una volee di Villanueva al minuto 59. Nessuna sorpresa nel gruppo A. Brasile a valanga sulle padroni di casa del Costarica. Levis apre le marcature con una palla morbida che inganna il portiere. Portiere che si riscatta subito dopo quando Ravena prende un rigore, che Perez para a Luany. Ripresa il raddoppio arriva sempre su rigore consigliato da intervento Var e messo dentro da Levis (doppietta). Partita pressoché chiusa, Perez la combina grossa e sul rimpallo Maldaver fa tris. Il poker è invece frutto di una carambola risolta da Aline. E ancora un colpo di Var manda Mileninha a far 5. Girone dominato da Brasile e Spagna. Imma Gabarro fa hat trick aperto con tocco sottomisura. Raddoppio propiziato da azione in fotocopia e anticipo del centravanti spagnolo. Il 3-0 elimina l'Australia mentre la Gabarro si porta a casa il pallone.