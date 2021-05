SERIE C Avellino - Palermo 1-0 L'avellino passa il turno con il gol di un palermitano come Santo D'Angelo

Avellino - Palermo 1-0.

Il Palermo cade al Partenio e l'Avellino si qualifica al secondo turno dei play off Nazionali. Interrotto il sogno dei rosa/nero di tornare in Serie B proprio ad opera di un palermitano come Santo D'Angelo autore del gol al 34° del primo tempo sommato alla miglior posizione maturata in regular season. Azione insistita di Maniero sulla destra, assist nell'area piccola per il tocco ravvicinato di D'Angelo è il gol che da la qualificazione all'Avellino.

