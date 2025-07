Azzurre in semifinale dopo 28 anni

Era il 1997 quando l'Italia Women arrivò fino alla finalissima persa con la fortissima Germania. Il presente scrive un'altra storia la semifinale era l'obiettivo poi quello che verrà lo vedremo ma intanto il capitano bomber azzurro Cristiana Girelli 35 anni porta l'Italia tra le prime 4 d'Europa. Dopo un primo tempo comunque ben giocato dalle ragazze di Soncin, succede tutto nella ripresa. Il vantaggio azzurro arriva in apertura di ripresa con il tocco vincente di Cristiana Girelli. Pasticcio del direttore di gara che concede alla Norvegia un rigore al termine di azione viziata da posizione irregolare. Hegerberg sbaglia. L'attaccante norvegese approfitta però di un'uscita fuori tempo del portiere azzurro Giuliani e ristabilisce la parità. Al 90esimo Cantore al servizio per Girelli che di testa spedisce l'Italia in semifinale.

Cristiana Girelli attaccante Italia: "Non so cosa dire, è inspiegabile. Si tratta di qualcosa che sognavamo, forse nel girone non abbiamo espresso il nostro miglior gioco anche a causa delle delusioni passate, contro la Norvegia si è vista un’Italia diversa e abbiamo fatto qualcosa di storico. Quando ho segnato non pensavo fosse il novantesimo e quando me ne sono accorta ho realizzato che ce l’avevamo fatta. È la vittoria di tutto il calcio italiano e per le nuove generazioni».