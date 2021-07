EURO2020 Azzurri in semifinale, Belgio ko

L'Italia batte 2-1 il Belgio a Monaco e si qualifica per le semifinali di Euro 2020. Affronterà la Spagna martedì prossimo a Londra. Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Ci ha pensato allora Barella a portare in vantaggio l'Italia al 31' con un bel tiro a incrociare da dentro l'area e il raddoppio è arrivato al 44' grazie ad una magia di Insigne. Il Belgio ha accorciato le distanze su rigore. "Abbiamo meritato di vincere, i miei sono stati straordinari nel gioco, anche se verso la fine hanno sofferto perché erano stanchi. Ma davvero bravi, avremmo potuto anche fare dei gol in più". Così Roberto Mancini, intervistato 'a caldo' da RaiSport subito dopo la fine di Italia-Belgio.

