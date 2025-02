SERIE C Baggi lancia il Pineto: 1-0 al Legnago Il Legnago resta fanalino di coda del Girone B, il Pineto vince di misura e consolida la zona play-off.

L'ennesimo 1-0 casalingo consente al Pineto di confermarsi nei play-off, il Legnago – al quarto ko nelle ultime 5 – resta fanalino di coda. Gli abruzzesi passano alla prima occasione: corner di Bruzzaniti, sponda di Fabrizi e sul secondo palo sbuca Baggi che non lascia scampo al portiere avversario. Prima gioia stagionale per il 21enne terzino biancazzurro. Ancora Pineto da corner: Ingrosso svetta, Perucchini blocca. Dall'altra parte presa facile per Marone sul tentativo un po' masticato di Leoncini.

Nella ripresa le emozioni scarseggiano: Bombagi si coordina e va dal limite, la sfera s'impenna. Di là pericoloso Bruzzaniti da calcio di punizione: Perucchini riesce in qualche modo ad alzare sopra la traversa e rifugiarsi in angolo. Il Pineto si affida alle ripartenze per provare a chiuderla: Lombardi per Bruzzaniti, destro deviato in angolo sul più bello. Ultima chance per il Legnago con Muteba, Marone – per non rischiare – concede un angolo. I biancazzurri la portano a casa di misura, consolidando la settima piazza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: