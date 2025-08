SERIE C Baldini a un passo dalla panchina del nuovo Rimini Filippo D'Alesio, che ha guidato la squadra fino ad oggi, sarà il nuovo tecnico della Primavera

Le immagini del Rimini il partenza per il ritiro di Riolo Terme appartengono ad un'altra epoca. Quella che l'agognato passaggio di proprietà ha definitivamente cancellato. Ora il tempo stringe, la stagione incombe e le cose sono quasi tutte da fare. Il nuovo Rimini del Presidente Valerio Perini ha intanto scelto l'allenatore, che sarà Francesco Baldini. Reduce dalla salvezza ottenuta sul campo con la Spal, il tecnico che risiede a San Marino ricomincerà dunque dal Girone B, vicino a casa. Restano i dettagli da limare, ma l'accordo è in dirittura d'arrivo. Con lui tutto il suo staff a cominciare dal secondo Luciano Mularoni. Quale sarà la rosa definitiva non è ancora dato sapere. Il nuovo Direttore Sportivo Nember è al lavoro per allestire a tempo di record un Rimini competitivo il grado di assorbire il -6 con il quale aprirà la stagione e anche sopperire alle tante partenze pesanti. Quella del portierone Colombi, passato all'Entella, ma anche la probabile di Parigi e Langella sui quali, approfittando dell'incertezza in casa biancorossa, sono piombate altre squadre. Interessamenti anche Garetto, Longobardi e Bellodi e vedremo insomma chi e se affonderà il colpo. Comincia la settimana della presentazione del nuovo assetto societario: lo rende noto il club che comunica anche il via a giorni alla campagna abbonamenti. Insomma un po' di normalità, che poi è quello che che chiedono i tifosi, dopo un'estate vissuta col fiato sospeso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: