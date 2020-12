Baldini: “Milan favorito dalla mancanza di pubblico. A San Marino – lo dicono i numeri - da anni non cresce un ragazzo pronto per il professionismo”

Francesco Baldini

È un Francesco Baldini come sempre nel suo stile mai abbottonato, sempre preciso e mai banale nelle dichiarazioni quello che si è presentato a Cpiace. Il campionato di Serie A a suo – giudizio- non rispecchia i reali valori, senza nulla togliere allo straordinario momento del Milan (questo Baldini lo ha sottolineato più volte) se i rossoneri sono lì lo devono alla mancanza di pubblico. Poi la sua rinuncia a sostituire Cevoli ad Imola.



Prima scelta del DS Moreno Zocchi con lui a Perugia, ma durante il colloquio sono emerse diversità di vedute con il Presidente Lorenzo Spagnoli. Accordo sfumato e Baldini è in cerca di una nuova panchina. L'ex tecnico del Trapani, è stato contattato recentemente dall'Ascoli che ha poi affidato la panchina a Delio Rossi per poi sostituirlo a suo volta con Andrea Sottil. Baldini, è tornato anche su un episodio definito “ferita aperta” quando chiuse la carriera da giocatore al San Marino Calcio stagione 2009-2010. Baldini chiude la sua ospitata a Cpiace parlando del calcio sammarinese, e la sua analisi in tal senso non è delle più morbide.