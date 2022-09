Ballardini: "Con me il Genoa era salvo"

L'ex tecnico del Genoa Davide Ballardini a San Marino in compagnia dell'amico Agente Fifa Claudio Peverani. L'occasione per parlare con lui di calcio, del suo recente passato e del futuro. "Sono legato a San Marino, mi piace tantissimo il posto e vengo a vedere spesso la Nazionale, inoltre ho tanti amici che vengo a trovare sempre molto volentieri. Non so - continua l'allenatore- se con la mia presenza fino al termine del campionato, il Genoa si sarebbe salvato, quello che so è che quando sono stato esonerato, ero al quart'ultimo posto in classifica, quindi salvo. Ritengo la Var - prosegue Ballardini - uno strumento utilissimo e dal quale ormai non si può più prescindere, le polemiche in Italia, poi, ci saranno sempre. In questo momento - conclude l'allenatore - sto vedendo tante partite anche all'estero, spero di tornare in panchina presto"

Con Davide Ballardini si sono toccati anche tanti altri argomenti che vi proporremo domenica, nell'approfondimento "12 minuti con..." che andrà in onda il 18 settembre.