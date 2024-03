SERIE A Ballardini: "Dal mio Sassuolo voglio gioco e motivazioni"

In serie A non può più sbagliare il Sassuolo che oggi ospita il Frosinone in un crocevia quasi decisivo per la salvezza. Il tecnico neroverde Davide Ballardini chiede gioco e motivazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: