SERIE A Ballardini lancia la sua Cremonese: "Il piacere di giocare e il dovere di crederci"

Cremonese-Lecce alle 15 apre il week end si serie A. Dopo l'impresa in Coppa Italia, Davide Ballardini chiede ai suoi di ripetersi in campionato e svela i motivi per cui ha detto si ai dirigenti nonostante la classifica quasi compromessa.

Nel video le sue dichiarazioni

