Ballardini parte con una vittoria. Grande reazione Bologna, deluso Gasperini

Esordio con vittoria per Davide Ballardini, il tecnico romagnolo tornato sulla panchina del Genoa supera 2-1 lo Spezia. Soddisfatto della reazione Mihajlovic, il suo Bologna pareggia contro l'Atalanta di Gasperini che non nasconde il rammarico per il pari.

Nel video le loro dichiarazioni

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: