Barcellona-Inter 3-3: i nerazzurri sfiorano l'impresa

In Champions League, Barcellona-Inter 3-3 nella quarta giornata del Gruppo C. Un pareggio agrodolce ma fondamentale per i nerazzurri di Simone Inzaghi che vedono gli ottavi di finale; basterà battere il Viktoria Plzen per passare il turno. Al Camp Nou è accaduto di tutto con il vantaggio del Barcellona firmato da Dembélé al 40', rimontato da Barella e Martinez tra il 50' e il 63'. Nel finale Lewandowski trova il 2-2 all'82', ma Gosens riporta l'Inter avanti all'89' prima del nuovo pareggio del centravanti polacco al 92'. Clamoroso l'errore di Asslani un minuto più tardi.