CHAMPIONS LEAGUE Barcellona-Juventus, bianconeri a caccia del primato Alla squadra di Andrea Pirlo servirà una vittoria con due gol di scarto al Camp Nou, segnando almeno 3 reti. Sarà la prima volta che Messi e CR7 si affronteranno da quando il portoghese si è trasferito a Torino.

Barcellona-Juventus è anche e soprattutto Messi contro Cristiano Ronaldo. Quella di questa sera, ore 21 al Camp Nou, sarà la prima volta che i due alieni si troveranno di fronte da quando il portoghese si è trasferito in Italia. All'andata, infatti, CR7 non aveva giocato perchè positivo al Covid e l'argentino aveva dominato a Torino segnando anche il rigore del definitivo 2-0. Sarà proprio questo risultato che i bianconeri dovranno cercare di ribaltare per conquistare il primo posto nel girone e garantirsi – per quanto possibile – un buon sorteggio agli ottavi di finale. La Juventus dovrà vincere a Barcellona con due gol di scarto e segnando almeno tre reti, per una mission "quasi" impossible ma non del tutto. Si, perchè i blaugrana di Ronald Koeman sono noni nella Liga con solo 14 punti conquistati in 10 partite e vengono dal pesante ko contro il Cadice.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In Champions, però, il Barca è a 5 su 5 e non ha intenzione di fermarsi. Con la "Pulce", davanti, ci saranno Griezmann e Coutinho alle spalle di Braithwaite, unico terminale offensivo. Dietro, invece, Araujo è favorito su Mingueza per affiancare Lenglet e sostituire l'infortunato Piquè. Dall'altra parte Andrea Pirlo confermerà il 4-4-2 delle ultime uscite: Buffon in porta, l'ex Arthur a centrocampo e il tandem offensivo Ronaldo-Morata con lo spagnolo in grande spolvero e attuale capocannoniere della competizione con 6 reti.

Nel servizio l'intervista a Andrea Pirlo, allenatore Juventus

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: