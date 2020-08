Barcellona, Messi non si presenta a test anti Covid

Come già annunciato ieri dai suoi rappresentati, Leo Messi non si è presentato alla Ciutat Espostiva "Joan Gamper" dove sono in corso i test anti Covid, come da protocollo prima della ripresa degli allenamenti. L'argentino era atteso per le 10.15. La rottura tra Leo Messi e il Barcellona è ormai insanabile.



