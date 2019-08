Barcellona: nuovo stadio per le giovanili dedicato a Cruyff, padre del tiki taka

Inaugurato a Barcellona il nuovo Johann Cruyff Stadium, l'impianto che ospiterà le partite del Barça Under 19. Il momento clou è stato quello in cui hanno mostrato la statua raffigurante il campione olandese, che militò tra le linee blaugrana tra il 73' e il '78, per poi tornare col ruolo di allenatore durante gli anni '90. Ad inaugurare lo stadio contro il Barcellona Under 19 saranno i pari età dell'Ajax, squadra in cui è iniziata la carriera di Cruyff. All'inaugurazione erano presenti anche la moglie e i figli di Cruyff, visibilmente commossi.