Bardi: "Roberto Cevoli è l'uomo giusto per i progetti di San Marino"

Con Attilio Bardi non si può non parlare di Forlì perché quest'anno è tornato nei professionisti, l'ultimo campionato di serie D i biancorossi lo avevano vinto con lui in panchina:

"All'inizio non era partito benissimo e anche il Ravenna, devo dire. C'era il Tau Alto Pascio che aveva fatto dei grandi risultati, sembrava, anche se il campionato era lungo, potessero arrivare fino alla fine. Invece dopo c'è stato una lotta a due con il Forlì che è stato spesso in testa e che alla fine ha dimostrato forse di essere la squadra, io non l'ho mai visto quest'anno perché ero io, però ha dimostrato di essere la squadra migliore. Credo che la promozione sia stata meritata contro una corazzata che è il Ravenna, che comunque ha fatto una una grossa squadra".

Ti chiedo le ultime due cose, la prima sulla nazionale italiana:

"Guarda, è fatica dare un giudizio perché effettivamente che la nazionale non vada bene da diverso tempo è sotto gli occhi di tutti, mi fa strano che venga esonerato un allenatore e faccia l'ultima partita sapendo di essere esonerato, mi sembra un'anomalia, poi dopo nel calcio ci sta tutto, però onestamente credo che Spalletti ne abbia parlato, credo che ci sia stato rispetto anche per la sua persona, perché comunque è un grande allenatore, si vede che si è forse probabilmente trovato d'accordo a fare quest'ultima partita e poi aspettare l'esonero, ripeto, è un'anomalia".

Per una nazionale in crisi ce n'è una che cresce, che è quella sanmarinese, te lo chiedo perché l'allena il tuo amico Roberto Cevoli:

"Sì, è un grande amico Roby, sono contento che lui è contento, sta facendo dei buoni risultati da quello che ho sentito e da quello che ho visto e quindi è un cammino che sarà lungo, però hanno dei progetti interessanti e credo che Roberto sia la persona giusta per allenare questa squadra".



