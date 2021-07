EURO2020 Barella-Insigne e l'Italia vola ai quarti: 2-1 sul Belgio. Ora testa alla Spagna

Barella-Insigne e l'Italia vola ai quarti: 2-1 sul Belgio. Ora testa alla Spagna.

Alla Nazionale di Mancini occorrono un primo tempo di assoluto livello ed una ripresa attenta e ordinata per ottenere la quindicesima vittoria consecutiva ed il pass per la semifinale degli Europei. Avversaria la Spagna, reduce dal successo ai rigori contro la Svizzera.

L'Italia batte il Belgio 2-1. Gli azzurri si portano sul 2-0 grazie a due splendidi gol di Barella (31') e Insigne (44'), prima che Lukaku accorci le distanze su rigore nel recupero del primo tempo. Ma per quanto visto nel primo tempo c'è più di un gol di scarto fra le due squadra, con gli Azzurri che impongono il loro gioco, spegnendo al contempo tutte le velleità di ripartenza al Belgio. L'unico squillo di tromba arriva dalla percussione centrale di De Bruyne, il cui sinistro chiama Donnarumma agli straordinari. Poi arriva la rete che sblocca il risultato: Verratti intercetta al limite dell'area avversaria, Barella si muove veloce tra due avversari e incrocia sul palo più lontano dove Courtois non può arrivare. Prima dello scadere Insigne regala una magia delle sue con un formidabile destro a giro che fissa il punteggio sul 2-0. Proprio allo scadere arriva la beffa: Di Lorenzo spinge con l'avanbraccio Doku lanciato in corsa in area e Vincic indica il dischetto. Lukaku trasforma con freddezza e accorcia le distanze subito prima del riposo. Nella ripresa i ragazzi di Mancini restano padroni del campo, soffrono nel finale, ma tengono duro fino al 90', guadagnandosi la qualificazione. Il 6 luglio a Wembley sarà sfida alla Spagna. Unica nota stonata della partita è l'infortunio di Spinazzola, uscito in lacrime al 79': per lui si teme la rottura del tendine d'achille.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: