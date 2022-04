ECCELLENZA GIRONE C Barone: "secondo posto obiettivo stimolante per entrambe" Il capitano del Victor San Marino, Mario Barone, conferma che quella con il Russi è una partita di notevole importanza per il proseguo del campionato

"Arrivare secondi in campionato è un grosso stimolo per noi e per loro - sottolinea Mario Barone capitano del San Marino- ci teniamo a giocarsi tutte le nostre chance per disputare i play off".

