Basta un tempo al Palermo: 2-0 sul Teramo

Al Palermo basta un tempo per archiviare la pratica Teramo e avanzare al secondo turno dei Play-Off. I rosanero non sbagliano l'approccio al match del “Barbera”, vincono 2-0 e rendono la ripresa poco più di un allenamento. Passano solo 8 minuti: cross di Kanoute per il colpo al volo di Valente che trova il braccio di Lasik. Nessun dubbio per il direttore di gara, dagli 11 metri Floriano sceglie la soluzione centrale e batte Lewandowski per il vantaggio degli uomini di Filippi. Il Palermo ha due risultati su 3 a disposizione ma non si accontenta: traversone di Marconi dalla sinistra, torre di Saraniti e Luperini si coordina in rovesciata bucando l'estremo difensore ospite che non trattiene. Eurogol per l'ex Trapani e sesto centro in stagione, questo il più bello e il più importante.









Il secondo tempo si gioca ad una porta sola perchè il Palermo gestisce le energie e il Teramo ha una reazione d'orgoglio. Grande protagonista Alberto Pelagotti: il portiere rosanero è decisivo in più di un'occasione. A partire dalla prima risposta bassa su Bombagi che ignora completamente Ilari solo sulla destra e calcia, palla in angolo. Poco dopo altro colpo di reni sul siluro di Costa Ferreira dal limite, replicato in fotocopia su Santoro che ci prova dalla distanza ma non riesce ad accorciare le distanze. Ultima chance ancora per Costa Ferreira ma l'epilogo è sempre lo stesso: Pelagotti si distende e blocca il tentativo del numero 8 biancorosso. Termina 2-0: la strada verso la B è ancora lunga ma lo “start” per il Palermo è certamente dei migliori.