Bastano 45' alla Ternana: 3-0 all'Ascoli

L'inciampo di Campobasso è un lontano ricordo, la Ternana torna a correre e lo fa spazzando un Ascoli sempre più anonimo nonostante le tre guide tecniche in stagione. Match che si mette subito in discesa con la ormai consueta distruzione dal basso: Raffaelli serve Odjer con un passaggio debole e centrale, Corradini lo anticipa e firma il vantaggio. L'Ascoli va sotto e non si riprende, passano solo 4 minuti e le Fere ne approfittano: Tito scende a sinistra e mette in mezzo, Cianci buca Raffaelli sul primo palo e scrive un 2-0 che – dopo poco più di un quarto d'ora – sa già di sentenza. I marchigiani sono tutti nell'incornata di Varone a lato di un soffio, ma non c'è storia. Al tramonto della prima frazione è gioco, partita, incontro per la Ternana: contropiede micidiale condotto da Cicerelli, Curcio trasforma il rigore in movimento e fa 3-0.

I tre punti prendono la strada di Terni con i ragazzi di Abate che nel secondo tempo amministrano e rifiatano. La reazione d'orgoglio in casa Ascoli arriva nel finale, ma non porta nemmeno al gol della bandiera. Merito prima di Vannucchi che si distende sul tentativo dal limite di Adjapong, poi di un difensore rossoverde che salva sulla linea il diagonale di Alagna. Ternana corsara al “Del Duca”, è la quarta vittoria nelle ultime 5.