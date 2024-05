Bayer Leverkusen padrone in Germania

Basta una rete di Granit Xhaka dopo appena sedici minuti al Bayer Leverkusen per battere il Kaiserslautern in finale di Coppa di Germana e conquistare il Double. Dopo la Bundesliga, Xabi Alonso si erge a re in Germania facendo sua anche la Coppa Nazionale e consolandosi dopo la sconfitta nell'ultimo atto di Europa League, mercoledì scorso, contro l'Atalanta. Bravi Wirtz e compagni a mantenere il vantaggio per tutta la partita, nonostante l'uomo in meno per oltre un tempo a causa dell'espulsione per doppio giallo comminata a Kossounou. Grande festa all' All'Olympiastadion, per un Leverkusen capace, in questa stagione, di vincere in Germania scudetto e coppa.