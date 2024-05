FESTEGGIAMENTI Bayer Leverkusen padrone in Germania Dopo lo scudetto arriva la Coppa di Germania

Bayer Leverkusen padrone in Germania.

Basta una rete di Granit Xhaka dopo appena sedici minuti al Bayer Leverkusen per battere il Kaiserslautern in finale di Coppa di Germana e conquistare il Double. Dopo la Bundesliga, Xabi Alonso si erge a re in Germania facendo sua anche la Coppa Nazionale e consolandosi dopo la sconfitta nell'ultimo atto di Europa League, mercoledì scorso, contro l'Atalanta. Bravi Wirtz e compagni a mantenere il vantaggio per tutta la partita, nonostante l'uomo in meno per oltre un tempo a causa dell'espulsione per doppio giallo comminata a Kossounou. Grande festa all' All'Olympiastadion, per un Leverkusen capace, in questa stagione, di vincere in Germania scudetto e coppa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: