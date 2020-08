Bayern in semifinale, tonfo Barcellona: via Setien e dirigenti

Ci sono i cori dei tifosi infuriati ad accogliere il rientro in hotel del Barcellona, umiliato per 8-2 dal Bayern Monaco nei quarti di Champions League. È la prima volta che una squadra subisce 8 gol in una partita ad eliminazione diretta della coppa e ai blaugrana, in generale, non succedeva dal 1946. I tifosi gridano vergogna e il presidente Bartomeu, che nel 2021 dovrà passare attraverso le elezioni, prepara la rivoluzione: via l'allenatore Setien, i direttori sportivi Abidal e Planes e l'amministratore delegato Grau. Da decifrare anche il futuro delle stelle della squadra: ai dubbi di Messi si aggiungono quelli di Piqué, che si è detto pronto, se necessario, a farsi da parte.