Bayern Monaco; dopo gli allenamenti da casa, il ritorno in campo aspettando la ripresa La squadra bavarese è tornata in campo, a gruppi ridotti, da un paio di settimane. La Bundesliga potrebbe ripartire l'8 maggio.

Allenarsi da casa è stata ed è la grande novità di queste settimane di lockdown. Lo è stato anche per il Bayern Monaco che fino allo scorso 6 aprile si allenava da casa usando le tecnologie. La squadra bavarese è stata tra le prime a tornare in campo seguendo le indicazioni richieste sulla distanza di sicurezza. Intanto la Bundeslinga prova a ragionare su una ripartenza. La serie A tedesca dovrebbe tornare l'8 maggio. E' questa la data ipotizzata al momento per il campionato. La Lega vorrebbe concludere il campionato entro il 30 giugno, per evitare anche la questione legata al prolungamento dei contratti. La decisione dovrebbe essere comunicata in una delle prossime conferenze stampa della Merkel, indicativamente si parla di fine mese. Servirà dunque un piano di sicurezza per fronteggiare il Coronavirus che garantisca di contenere al minimo la diffusione del contagio. Intanto i tifosi del Bayern Monaco fanno sapere attraverso il web di essere contrari alla ripresa a porte chiuse.



