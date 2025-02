Bayern Monaco, Harry Kane: "Sarà qualcosa di unico e l'obiettivo è vincere la prima edizione"

L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha parlato del mondiale per club:

"Penso che sarà fantastico. Voglio dire, sarà qualcosa di unico, giocare questo tipo di torneo importante con il proprio club è diverso rispetto a ciò che è stato fatto in passato, ma penso che sarà una grande esperienza. Andare negli Stati Uniti, inoltre, un anno prima della Coppa del Mondo FIFA sarà un’ottima occasione per conoscere alcuni degli stadi e familiarizzare con i tifosi di lì. E sì, sarà davvero un grande torneo. Come sempre, quando si tratta della prima edizione di un torneo, la gente si chiede come andrà, ma io sono davvero entusiasta".

"Il nostro obiettivo è sicuramente puntare a vincere. Siamo una delle migliori squadre al mondo, senza dubbio, quindi ogni torneo a cui partecipiamo ha come obiettivo la vittoria. Sappiamo che sarà difficile, ovviamente, come lo è ogni grande torneo. Ma, guarda, stiamo facendo una buona stagione. Ovviamente, al momento siamo concentrati sulla Bundesliga e sulla Champions League, ma una volta che saremo lì a giugno, credo che ci sarà una vera fame di essere i primi a vincere questo torneo".

"Contro il Boca Junior, sarà una partita speciale. Penso che sarà una delle partite di spicco di tutta la fase a gironi e dell’intero torneo, ad essere onesti. Credo che per i giocatori sia una grande esperienza affrontare squadre diverse provenienti da tutto il mondo. Siamo così abituati a giocare in Europa e, sì, è bello fare queste esperienze contro squadre di stili diversi e in atmosfere diverse. Credo che quella partita si giocherà a Miami, e sarà davvero speciale, anche per la tifoseria che c’è lì. Quindi, ancora una volta, un’esperienza a cui guardare con entusiasmo. Sarà una partita davvero difficile, ma che ci godremo".