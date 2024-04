CHAMPIONS LEAGUE Bayern-Real apre le semifinali di Champions

Bayern-Real apre le semifinali di Champions.

Quando conta c'è sempre Carlo Ancelotti. Che questa sera sfida il suo passato in un Bayern-Real stellare. È l'atto primo della doppia sfida che l'8 maggio al Bernabeu incoronerà la prima finalista dell'edizione 2024 della Champions League. Archiviata in maniera sostanziale la pratica Liga (per l'ennesimo scudetto manca solo la matematica in quanto il sorprendente Girona primo tra gli inseguitori, appunto insegue 13 punti più giù. Carvajal salta per squalifica la gara d'andata, fiducia a Vasquez. Con Nacho in difesa gioca Tchouameni a centrocampo. Il Bayern che ha perso la Bundes punta la Champions senza piani B. In difesa c'è Kim con Dier, l'ex napoletano ha vinto il ballottaggio e sarà della partita dal primo minuto. Conferme per Goretzka in messo al campo. Musiala e Guerrero supportano l'attacco all'assalto di quella finale che il club bavarese ha centrato l'ultima volta mel 2020. Curiosità, entrambe le squadre hanno eliminato avversari inglesi ai quarti: il Real ha fatto fuori il City di Pep Guardiola, i tedeschi di Tuchel, l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, arbitra il francese Turpin.

