Beach Soccer: la finale sarà Russia-Giappone

Spinta dal tifo incessante dei tifosi, la Russia è pronta a prendersi il Mondiale “casalingo” di beach soccer. Alla “Luzhniki Arena” di Mosca, i padroni di casa – dominatori del girone e “carnefici” della Spagna ai quarti di finale – soffrono più del previsto ma superano ai rigori la sorpresa Svizzera. E' una partita fatta di rimonte e controrimonte: la Russia parte meglio, prima va sul 2-0 con Krash e Nikonorov poi addirittura sul 3-1 grazie a Kotenev. Per gli elvetici sembra finita ma accade l'impossibile, con Hodel sugli scudi. Il numero 11 ne segna addirittura 3, Ott e Stankovic uno a testa e la Svizzera si porta sul 5-3 mettendo più di un piede in finale. Ma il match prosegue: ancora Nikonorov accorcia le distanze e, quasi allo scadere, Shkarin realizza il clamoroso 5-5.









Si va, dunque, ai penalty: Steinemann si fa ipnotizzare da Chuzhkov, Krash non lascia scampo a Mounuod e porta la Russia all'ultimo atto. Dove incontrerà il Giappone, vincente con un netto 5-2 sul Senegal. Agli africani non bastano i centri di capitan Fall e Boye, i nipponici allungano quasi subito e vengono trascinati – oltre che da Oba e Okuyama – da uno straordinario Akaguma, autore di una tripletta. Russia e Giappone si sono già affrontati in questo Mondiale con il successo per 7-1 dei primi nell'ultima partita della fase a gironi.