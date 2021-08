Beach Soccer, Mondiali: ok Portogallo, ko Brasile

La prima grande sorpresa di questi Mondiali "russi" di Beach Soccer è la sconfitta del super favorito Brasile all'esordio contro la Svizzera. Gli elvetici, infatti, grazie a reti spettacolari riescono a portare i verdeoro fino ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari finisce 5-5, sugli scudi Borer e Stankovic che segnano una doppietta a testa mentre al Brasile non basta la tripletta di Zè Lucas. Ai penalty decisivi gli errori di Rodrigo e Antonio da una parte e la realizzazione dello stesso Borer. Svizzera che si prende il primo punto del Gruppo C così come la Bielorussia che batte, sempre ai rigori, El Salvador. Anche qui è 5-5 poi Ryabko – che già ne aveva segnati 2 tra regolamentari e supplementari – fa centro e non lascia scampo al portiere dello Stato dell'America Centrale.









A Mosca scende sulla sabbia anche il Portogallo campione in carica. I lusitani soffrono più del previsto ma alla fine regolano l'Oman 5-3. Grandi protagonisti Leo Martins, con una tripletta, e Fabio Costa con una doppietta. Portogallo che vola in testa al Gruppo D appaiato al Senegal che lascia le briciole all'Uruguay e inizia il proprio cammino con un netto 6-1. Raoul è il mattatore dell'incontro: hat-trick e africani che si preparano al meglio per la prossima sfida ai campioni del mondo.