CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE Beccari si sblocca in Champions: la Juventus Women sfiora l'impresa col Lione Bianconere a un passo da una storica vittoria: sotto per 3-0 al 37', le francesi recuperano al 90'. Per l'italosammarinese c'è anche un assist

Beccari si sblocca in Champions: la Juventus Women sfiora l'impresa col Lione.

Un'impresa negata a traguardo in vista. La Juventus Women e Chiara Beccari sono andate a un passo dal battere l'Olympique Lione, una delle squadre migliori del mondo, vincitrice di otto Champions League e semifinalista anche lo scorso anno: le bianconere, avanti per 3-0 nel quarto turno del girone unico, si sono fatte rimontare fino al 3-3, subito proprio al 90'.

Ad aprire i giochi è stata proprio Beccari, con un goal al 12' minuto. Per l'attaccante italosammarinese, di recente insignita del Trofeo Proyeccion assegnato dal quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, si trattava della prima rete nelle competizioni europee, a cui è seguito un assist, al 37', per il 3-0 di Pinto, favorito dal velo di Vangsgaard. Nel mezzo anche il 2-0 momentaneo, segnato da Cambiaghi con azione avviata dalla stessa Beccari, che sulla fascia destra è stata un pericolo costante per le francesi.

Il Lione, che dopo tre giornate era primo a punteggio pieno con altrettante vittorie, ha cominciato a ingranare all'ora di gioco, accorciando con Chawinga, servita da Ada Hegerberg, Pallone d'oro nel 2018. Al 79', Katoto ha segnato la seconda rete, al 90', su calcio di rigore, Renard ha pareggiato i conti. Nonostante l'occasione mancata, si tratta comunque un punto prestigioso per la Juventus, che è saldamente in zona playoff, con sette punti in quattro gare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: