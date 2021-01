Befana con la serie D, si gioca il decimo turno

Se il Rimini è pronto per il definitivo cambio di passo lo scoprirà in pochi giorni. Domani al Neri il Fiorenzuola e poi la trasferta di Prato, sfide ad alta quota utili per continuare la striscia e capire se il colpaccio prenatalizio di Livorno è davvero l'inizio di un altro campionato. Di corsa, quindi, anzi di rincorsa. Con la voglia di serie C sullo sfondo e i problemi legati alle porte chiuse e quello che porta con sé questa annata strana.





La società è pronta a fare mercato, insomma le componenti ci sono. E a proposito di mercato Elia Benedettini, favorito a chiudere la casella dei portieri dopo l'uscita di Sourdis, sta valutando l'offerta. I biancorossi stanno pensando anche al ritorno di Semprini. Se Rimini-Fiorenzuola è la partita del giorno, il Forlì è la notizia del giorno. Solo per il fatto che gioca: i galletti tornano in campo dopo oltre 2 mesi e vanno in trasferta a sfidare il Ghivizzano. Match che si giocherà sul sintetico di Altopascio, perchè il campo di Bagni di Lucca, casa del Ghivizzano, ha subito la visita disordinata di un branco di cinghiali che lo ha di fatto arato. La Marignanese a Forte dei Marmi se la vedrà col Real Forte Querceta, occasione per far punti e allontanare la zona calda della classifica. Sfumato Vesi che si è accordato con la Sammaurese, sarà Gioia il primo rinforzo. Fermo da tempo per infortunio, il centrocampista è finalmente pronto al rientro. Occasione anche per la Sammaurese che al Macrelli aspetta il Progresso per accorciare la classifica e tornare pienamente in gruppo dopo la partenza difficoltosa.