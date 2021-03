SERIE C Beffa Sudtirol, il Mantova pareggia allo scadere Nel posticipo della 29^ giornata

Al Martelli arriva il Sudtirol, seconda forza del campionato ma Troise non rinuncia al tridente, formato da Di Molfetta, Cheddira e Guccione. Vecchi risponde con Casiraghi alle spalle di Voltan e Fischnaller. Poche emozioni nel primo tempo anche se al primo affondo, il Sudtirol passa in vantaggio. Casiraghi vince un paio di rimpalli e in diagonale infila la porta di Tosi. Il Mantova protesta per questo contatto in area di rigore ma il direttore di gara fa proseguire. Ad inizio ripresa, ospiti ad un soffio dal raddoppio. Fischnaller anticipa Tosi ma centra il palo poi sulla respinta, contatto tra Milillo e Casiraghi, che l'arbitro considera regolare. Fischnaller ci riprova poco dopo ma calcia direttamente sul fondo. Ad un quarto d'ora dal termine, ci vuole un super Poluzzi per negare a Gerbaudo il gol del pareggio. Pari che arriva allo scadere. Sul calcio d'angolo di Guccione, ingenuità di El Kaouakibi che tocca il pallone con un braccio. Inevitabile il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Guccione che fa 1 a 1. Un pareggio in extremis che consente al Mantova di salire a quota 39 mentre il Sudtirol resta in seconda posizione ma a - 5 dalla capolista Padova.

