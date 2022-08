MEMORIAL SILVER SIROTTI Bel Cesena nel 6-0 al Forlì Nell'amichevole del Morgagni la squadra di Toscano ha impressionato per qualità e intensità.

Note positive nella notte di San Lorenzo per il Cesena di Toscano. I bianconeri vincono largamente e propongono una bella prova al Morgagni nel Memorial Sirotti. Un successo per 6-0 che conferma qualità dei bianconeri e differenza di categoria. La base di partenza per una stagione da grande protagonista. Doverosa premessa confermata dai gol messi a segno. Bastano 8 minuti per sbloccare la partita, Ciofi sul secondo palo dove arriva Adamo, che controlla si sistema la palla e scarica in porta. Raddoppio già al 16' con Zecca che in anticipo sul cross dalla destra batte difensore e portiere il 2-0 bianconero. Il tris è di rigore per il fallo su Saber. Sul dischetto si presenta Cristian Shpendi, l'attaccante albanese passato anche per le giovanili della San Marino Academy firma il tris. Prima dell'intervallo c'è tempo per il poker Cesena con il colpo di testa di Prestia sugli sviluppi di uno schema.

Nella ripresa la gara diventa più equilibrata, anche per i tanti cambi. Il Cesena firma altre due reti. Al 50' Ciofi entra nel tabellino: palla da corner e girata di testa per il 5-0. Il definitivo 6-0 porta la firma ancora di Cristian Shpendi. Altro gol di testa su cross dalla destra ben calibrato. Bel Cesena, tutto da vedere, che lancia messaggi importati a un campionato di serie C, che salvo clamorose variazioni comincerà, si spera, il 4 settembre. Unica nota negativa di serata l'infortunio di Chiarello.

