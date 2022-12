MONDIALI Belgio eliminato, avanzano Marocco e Croazia

Belgio eliminato, avanzano Marocco e Croazia.

Penultima giornata della fase a gironi e prima grande esclusa dai mondiali del Qatar. Si tratta del Belgio che non va oltre al pareggio per 0 a 0 con la Croazia e viene eliminato dalla rassegna iridata i Mondiali 2022. La più grande occasione capita sui piedi di Lukaku che centra in pieno il palo. Prosegue invece la favola del Marocco che vince e si qualifica agli ottavi di finale per la seconda volta nella sua storia. I leoni dell'atlante battono per 2 a 1 il Canada. A decidere la partita il gol di Ziyech, che sfrutta un errore del portiere avversario e la rete del centravanti del Siviglia, Youssef En-Nesyri. Sul finire del primo tempo, l'autorete della difesa marocchina che fissa il punteggio sul definitivo 2 a 1. Il programma di questa sera prevede le sfide tra Germania - Costa Rica e Spagna - Giappone.

