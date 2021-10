NATIONS LEAGUE Belgio – Francia, la Spagna attende l'avversaria Questa sera ore 20.45 si sfidano Belgio e Francia per la semifinale di Nations League. La vincente sfiderà la Spagna domenica a San Siro ore 20.45

Sono due delle più grandi Nazioni calcistiche del mondo anche se tra Belgio e Francia c'è una notevole differenza in quanto a Palmares. Per i nero/giallo/rossi c'è solo un oro olimpico datato 1920 ed è chiaro che nonostante la Nazionale di Lukaku spesso veleggia in prima posizione nel Ranking Fifa ha necessità di vincere qualcosa di importante. Tutta un'altra cosa la bacheca francese con 2 mondiali 1998-2018, 2 Campionati d'Europa 1984 – 2000, 2 Confederation Cup 2001 e 2003.

Questa sera ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino naturalmente si azzera tutto, e sarà un match tutto da vedere tra due formazioni che hanno nel loro telaio fior di campioni. Quella di Martinez ha nell'ex Inter Lukaku il terminale offensivo ideale supportato da piedi educati come quelli di Hazard e De Bruyne. Deshamps ha l'imbarazzo della scelta anche se non potrà disporre di un uomo fondamentale come Kantè fermato dal covid. La vincente sfiderà la Spagna domenica ore 20.45 per aggiudicarsi il titolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: