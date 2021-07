Belgio-Italia: vigilia tra dubbi per Martinez e Mancini

Mancano poco più di 24 ore a Belgio-Italia. Gli Azzurri, arrivati a Monaco di Baviera, saranno chiamati ad un'impresa per continuare a far sognare i propri tifosi e volare alla “Final Four” di Wembley. Stesso obiettivo per i Diavoli Rossi - n.1 del Ranking FIFA – ma senza trionfi continentali o mondiali. Il CT Roberto Mancini punterà anche su questo, sull'esperienza dell'Italia in questo tipo di partite nonostante un gruppo formato da tanti giocatori giovani e di talento. Due i dubbi di formazione che verranno sciolti dal tecnico tra oggi e domani: uno in difesa con il possibile rientro di capitan Chiellini al posto di Acerbi, dopo l'infortunio subito dal centrale della Juventus nella seconda gara del girone contro la Svizzera, ed uno in attacco dove Mancini potrebbe dare fiducia dal primo minuto a Federico Chiesa e non a Berardi. Per il resto undici confermato, “solito" 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce e Bonucci al centro, Barella, Jorginho e Verratti in mediana, Insigne e Ciro Immobile davanti con il bomber della Lazio capocannoniere azzurro a 2 reti, assieme a Locatelli e Pessina.

Dall'altra parte le grandi incognite per il Belgio e Roberto Martinez si chiamano Eden Hazard e Kevin De Bruyne: i due, usciti malconci dall'ottavo con il Portogallo, si sono allenati a parte fino a questa mattina ma sono stati regolarmente convocati dal CT. Pretattica o verità? Lo si scoprirà solamente domani sera all'Allianz Arena. Calcio d'inizio alle ore 21.

Nel servizio le parole di Ciro Immobile, attaccante Italia