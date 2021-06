EUROPEI Belgio tris alla Russia Doppietta di Lukaku, primo gol dedicato ad Eriksen

Belgio tris alla Russia.

Il Belgio risponde all'Italia e con lo stesso risultato liquida la Russia con il punteggio di 3-0 . Il vantaggio dei belgi è un regalo del difensore russo Semenov, il quale, sul cross di Mertens, commette un errore e mette Lukaku solo davanti al portiere e il centroavanti interista non sbaglia dedicando il gol all'amico Eriksen. Il raddoppio arriva a 10 minuti dal termine del primo tempo con Meunier e il Belgio la chiude già nei primi 45. A pochi minuti dal 90° ancora Lukaku per il tris del Belgio sulla Russia. In questo girone Belgio e Finlandia con 3 punti. Danimarca e Russia a 0

