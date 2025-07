Bellaria premia i suoi campioni, Mattia Zaccagni la stella più luminosa

Bellaria abbraccia e premia i suoi campioni di ieri e di oggi. Lo fa nella sua piazza centrale avvolta dal calore e dalla curiosità di molti appassionati e dei tanti che hanno fatto, a vario titolo, la storia del calcio e non solo. La prima edizione del Premio Città di Bellaria Igea Marina è un successo. La stella della serata è il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, tornato dove tutto è iniziato. Simbolo per i giovani calciatori bellariesi che nel trequartista biancoceleste vedono l'idolo da imitare e il sogno da realizzare. La serata organizzata dall'Oratorio Anspi Sacro Cuore e dal Bellaria Calcio, è stata una bella occasione per rivivere la storia anche del club romagnolo capace di raggiungere i professionismo con il presidente Luigino Lucci e poi viverlo per oltre dieci anni La manifestazione presentata dal giornalista Roberto Chiesa ha visto alternarsi anche grandi giocatori del passato come Massimo Bonini oppure il centrocampista Fausto Pari, bellariese doc e scudettato con la Sampdoria. Tra gli ospiti anche Massimo Neri, Simone Confalone ed Adrian Ricchiuti. Senza dimenticare Fabrizio Castori, Lorenzo Minotti e Daniele Galloppa. Una serata non solo di calcio, ma di sport a tutti i livelli grazie anche la presenza di sportivi come Matteo Signani, pugile che da poco ha concluso la sua carriera, ma che sul ring ha conquistate anche il titolo italiano.