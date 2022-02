EUROPA LEAGUE Bene Atalanta e Napoli, stop della Lazio

Nei match d'andata dei playoff di Europa League l'Atalanta vince 2-1 a Bergamo contro l'Olympiacos e il Napoli strappa l'1-1 al Barcellona al Camp Nou, mentre la Lazio cede per 2-1 in casa del Porto. Serie A: stasera alle 20:45 in campo il derby Juventus-Torino, anticipo della 26ma giornata di campionato. Domani altre tre partite.

