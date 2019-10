Bene la Juve, Atalanta travolta dal City

Serata agrodolce per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. La Juventus ha avuto la meglio in casa contro la Lokomotiv Mosca per 2-1, grazie alla doppietta di Dybala che ribalta lo 0-1 iniziale. Niente da fare, invece, per l'Atalanta, travolta per 5-1 in casa del Manchester City. Stasera in campo Napoli e Inter, rispettivamente in trasferta contro il Salisburgo e in casa contro il Borussia Dortmund.