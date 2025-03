Roma e Lazio bene nell'andata degli ottavi di Europa League: i giallorossi vincono 2-1 all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao grazie a un gol di Shomurodov al 93', mentre i biancocelesti in 9 riescono a passare 2-1 sul campo dei cechi del Viktoria Plzen. Male invece la Fiorentina, che in Conference perde 3-2 ad Atene col Panathinaikos. Stasera al via la 28ma giornata di Serie A, con l'anticipo Cagliari-Genoa. Oggi in Friuli i funerali di Pizzul.