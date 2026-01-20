Benedetti: "Arezzo favorito, lo scontro diretto può rimettere in corsa il Ravenna"

Ospite di "Cose di Calcio" il tecnico della Reno Michele Benedetti. Da esperto conoscitore della serie C ha esaminato quanto emerge dal campionato in corso:

"Lo scontro diretto Arezzo-Ravenna tra un mesetto penso circa magari ci chiarirà ulteriormente l'idea. È chiaro che sette punti iniziano a essere un gap importante, sono due partite piene. In 21 partite l'Arezzo ne ha perse solo due e quindi può essere all'allungo decisivo, ma lo scontro diretto secondo me ci chiarirà ulteriormente bene la situazione".

Che tipo di campionato è? "Campionato con delle sorprese come ci sono sempre nella Lega Pro e con delusioni anche importanti. Vedi Perugia, Torres, Livorno. È un campionato competitivo assolutamente e secondo me ci sono anche dei giovani se si guarda bene di prospettiva anche per un futuro importante".

A proposito di giovani ti porto a Forlì perché è una delle squadre che ha più under in rosa: "Il problema del Forlì è che ha partito molto bene e quindi adesso andando un po' indietro ci può essere un po' di malumore. Penso che però tutti avrebbero firmato con questa classifica a inizio anno. Adesso penso che al di là dei giovani l'infortunio di Petrelli è importante da quello che sembra e servirà sicuramente qualcosa. Io se fossi Forlì comunque vivrei con, non dico tranquillità, perché la tranquillità nel calcio non fa mai secondo me troppo bene, però con equilibrio perché comunque l'hanno promossa e sapevano che prima o poi un momento difficile poteva arrivare. È arrivato, adesso deve tornare assolutamente a fare punti".

Le difficoltà delle quattro romagnole, ci mettiamo anche il San Marino, in Serie D erano preventivabili? "In maniera obiettiva forse sì".

